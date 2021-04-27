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Учреждена премия имени Белинского для литературных и театральных критиков

17:38 | 27.04.2021 | Культура

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Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области при поддержке министерства культуры и туризма региона учредило премию «Я в мире боец» имени В.Г. Белинского.

Учреждена премия имени Белинского для литературных и театральных критиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Премия объявляется в целях поддержки творчески одаренных авторов, активно откликающихся на актуальные события текущей литературной и театральной жизни России, работающих в традициях русской литературной и театральной критики, выдающимся представителем которой был В.Г. Белинский», — говорится в положении о премии.

В нем уточняется, что предусмотрено две номинации: «За творческие достижения в литературной критике» и «За творческие достижения в театральной критике».

Прием документов продлится по 25 мая. Шорт-лист будет объявлен 26 мая.

Объявление результатов состоится 6 июня в рамках III межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна».

Лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

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