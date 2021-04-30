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Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году

13:14 | 30.04.2021 | Культура

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Библиотеки Богословки, Индерки и Никольска подготовили заявки на участие в конкурсном отборе на выделение денежных средств на создание модельных библиотек в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Подготовлено три заявки на создание модельных библиотек в Пензенской области в 2022 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«28 апреля члены рабочей группы по созданию модельных библиотек в Пензенской области [...] представили комплект документов и материалов в министерство культуры Российской Федерации», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в 2020 году в регионе было создано две модельные библиотеки, а в 2021-м свои двери откроют еще три.

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