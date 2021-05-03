Пензенские «Вензеля» получат 2 млн. рублей в рамках нацпроекта «Культура» Культура

Пенза, 3 мая 2021. PenzaNews. Пензенский народный хореографический ансамбль «Вензеля» получит в рамках национального проекта «Культура» 2 млн. рублей на развитие своей деятельности.

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Данный грант «Вензеля» выиграли по итогам всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции».

По его результатам ансамбль из Пензы вошел в число 20 лауреатов. Все они примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в Москве в декабре, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Организаторами всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов являются министерство культуры России и государственный российский ром народного творчества имени В.Д. Поленова.

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи.

За три года в проекте приняли участие 770 коллективов.

В сезоне 2020–2021 годов заявки на гранты подали 263 коллектива из 84 регионов. Из них 40 стали финалистами, 20 признаны лауреатами. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой отборочные этапы фестиваля проходили заочно.