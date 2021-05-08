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На территории усадьбы Голицыных установлены информационные стенды

11:47 | 08.05.2021 | Культура

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Пенза, 8 мая 2021. PenzaNews. Активисты проекта «По следам забытых усадеб» установили два информационных стенда на территории усадьбы Голицыных, которая находится в селе Зубрилово Тамалинского района Пензенской области и является памятником истории и культуры федерального значения.

На территории усадьбы Голицыных установлены информационные стенды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Один из стендов размещен напротив барского дома, второй — у храма Преображения Господня.

По словам руководителя проекта «По следам забытых усадеб», фотокорреспондента ИА «PenzaNews» Максима Костюшина, вниманию посетителей представлены исторические фотографии главного дома до погрома 1905 года, включая снимки круглого и картинного залов, а также репродукции картин Виктора Борисова-Мусатова.

Информация позволит туристам, посещающим объект культурного наследия, узнать больше о его истории и увидеть, как раньше выглядели здания усадьбы и парк.

Данные стенды установлены благодаря гранту Федерального агентства по делам молодежи, полученному командой проекта «По следам забытых усадеб».

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