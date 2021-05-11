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В библиотеке для детей и юношества пройдут мероприятия, посвященные Александру Невскому

11:26 | 11.05.2021 | Культура

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Пенза, 11 мая 2021. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, пройдут в пензенской областной библиотеке для детей и юношества в предстоящий четверг, 13 мая.

В библиотеке для детей и юношества пройдут мероприятия, посвященные Александру Невскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается в анонсе, размещенном на сайте учреждения культуры, для юных читателей будет организован квест «Великий воин и защитник земли русской». Посетители библиотеки совершат виртуальное путешествие в эпоху Александра Невского. Они будут складывать тематические пазлы, разгадывать филворды и решать исторические уравнения.

Кроме того, будет представлена книжная выставка «Имя России — Александр Невский».

Помимо этого, планируется запустить интернет-викторину «Александр Невский. Эпоха и память».

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