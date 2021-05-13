В губернаторском доме состоится выставка пензенского художника Валентина Обуховского Культура

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Открытие персональной выставки пензенского художника Валентина Обуховского состоится в губернаторском доме вечером 15 мая в рамках всероссийской творческой акции «Ночь музеев». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Валентин Обуховский родился в Пензе в 1987 году. Окончил пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого, отделение станковой живописи. Автор пишет в традициях русского реалистического пейзажа. Неиссякаемый источник вдохновения художника — необъятные облака в красках заката, осенний листопад, первые весенние серо-лиловые подталины на снегу», — отмечается в анонсе.

В нем уточняется, что в экспозицию вошло более 50 произведений.