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На оснащение дома культуры в Даниловке планируется направить около 1 млн. рублей

13:33 | 14.05.2021 | Культура

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Около 1 млн. рублей планируется направить на оснащение даниловского сельского дома культуры, который является обособленным структурным подразделением межпоселенческого центрального РДК Лопатинского района Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

На оснащение дома культуры в Даниловке планируется направить около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решение о выделении средств — порядка 1 млн. рублей — на приобретение оборудования для вашего учреждения культуры уже принято», — сказал он в ходе посещения даниловского СДК в пятницу, 14 мая.

По словам Олега Мельниченко, закупка будет профинансирована в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

Как сообщает пресс-служба облправительства, намечено приобрести звуковое и световое оборудование, оргтехнику, а также новую мебель.

В 2020 году был проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области в рамках национального проекта «Культура». В частности, были заменены полы, окна, двери и кровля.

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