На оснащение дома культуры в Даниловке планируется направить около 1 млн. рублей Культура

Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Около 1 млн. рублей планируется направить на оснащение даниловского сельского дома культуры, который является обособленным структурным подразделением межпоселенческого центрального РДК Лопатинского района Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Решение о выделении средств — порядка 1 млн. рублей — на приобретение оборудования для вашего учреждения культуры уже принято», — сказал он в ходе посещения даниловского СДК в пятницу, 14 мая.

По словам Олега Мельниченко, закупка будет профинансирована в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

Как сообщает пресс-служба облправительства, намечено приобрести звуковое и световое оборудование, оргтехнику, а также новую мебель.

В 2020 году был проведен капитальный ремонт здания сельского дома культуры в селе Даниловка Лопатинского района Пензенской области в рамках национального проекта «Культура». В частности, были заменены полы, окна, двери и кровля.