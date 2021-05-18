В Пензенской области пройдет православный книжный фестиваль «Витязь земли Русской» Культура

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. XVI региональный православный книжный фестиваль «Витязь земли Русской», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского и Дню славянской письменности и культуры, пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую пятницу, 21 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Фестиваль откроет праздничный концерт «Собирает Россия полки», — отмечается в анонсе.

В нем добавляется, что также запланированы квест «Азбука не скука, а ступень к наукам», мастер-классы «Читаем на старославянском», «Мои инициалы на старославянском», «Рисуем буквицу», а в библиомобиле у здания библиотеки будет представлена выставка православной литературы, показаны документальные фильмы и презентации.

«Весь день будут работать книжные выставки «Пензенские епархиальные ведомости. К 155-летию со дня выхода в свет», «Кирилл и Мефодий и славянская письменность», «Святой витязь земли Русской», — уточняется в тексте.