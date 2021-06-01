EN
01:55:12 Среда, 2 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске

12:48 | 01.06.2021 | Культура

Печать

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие во всероссийском форуме финно-угорских народов, который пройдет в Ижевске 3 и 4 июня.

Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, в состав делегации войдут представители региональной мордовской национально-культурной автономии, областного центра мордовской культуры, фольклорно-этнографических ансамблей «Яксарочка» и «Умарина».

Программой форума предусмотрены заседания, посвященные сохранению и развитию культуры и языков финно-угорских народов, деятельности средств массовой информации, а также молодежному сотрудничеству.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций.

Новости партнеров
Читайте также
Лекция «Фрида Кало. Феномен художницы» состоится в пензенской картинной галерее В Пензенской области утверждено обвинительное заключение по делу «черных археологов»
Под Пензой задержаны двое мужчин с партией героина В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Пензенской области в штатном режиме В Wink появилась возможность бесплатно обменять фильм
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама