Пензенская делегация примет участие в форуме финно-угорских народов в Ижевске Культура

Пенза, 1 июня 2021. PenzaNews. Делегация Пензенской области примет участие во всероссийском форуме финно-угорских народов, который пройдет в Ижевске 3 и 4 июня.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, в состав делегации войдут представители региональной мордовской национально-культурной автономии, областного центра мордовской культуры, фольклорно-этнографических ансамблей «Яксарочка» и «Умарина».

Программой форума предусмотрены заседания, посвященные сохранению и развитию культуры и языков финно-угорских народов, деятельности средств массовой информации, а также молодежному сотрудничеству.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы реализации государственной национальной политики, взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций.