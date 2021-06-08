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Пензенский «Кукольный дом» примет участие в международном детском фестивале

12:26 | 08.06.2021 | Культура

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Пенза, 8 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» примет участие в IV международном большом детском фестивале, который пройдет в Москве осенью 2021 года.

Пензенский «Кукольный дом» примет участие в международном детском фестивале. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, экспертный совет отобрал спектакль «Яблоки, Маша и Баба-Яга» в постановке Владимира Бирюкова для участия в конкурсной программе в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории».

«В этом году количество заявок существенно увеличилось: на участие в конкурсе подано 407 заявок, в прошлом году — 364», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что для афиши требовалось отобрать лишь 40 спектаклей.

«Помимо коллективов из России, среди претендентов на участие в конкурсе были 32 театра из 14 зарубежных стран, среди них Австрия, Италия, Швейцария, Испания, Германия, Великобритания, Сербия, Болгария, Латвия, Беларусь, Казахстан, Грузия, ДНР, Южная Осетия», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что для детей и подростков будут показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, а также цирковое шоу.

«Планируется, что конкурсная программа фестиваля пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн», — сказано в анонсе.

В нем подчеркивается, что победителей определит детско-юношеское жюри.

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