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«Литературный привал» начал работу в Пензе

09:00 | 14.06.2021 | Культура

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Пенза, 14 июня 2021. PenzaNews. Седьмой сезон культурно-просветительского проекта «Литературный привал», реализуемого городскими библиотеками Пензы, стартовал в минувшее воскресенье, 13 июня.

«Литературный привал» начал работу в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В сквере имени Дениса Давыдова была представлена литература для юных книголюбов и их родителей, действовали игровые зоны. Кроме того, было обустроено несколько фотозон. Библиотекари предлагали пензенцам принять участие в бесплатных экскурсиях по центру города.

Особенностью «Литературного привала» на этот раз стало то, что гости могли ознакомиться с экспозицией, посвященной литературному и театральному критику Виссариону Белинскому, 210 лет со дня рождения которого исполнилось в 2021 году.

Как сообщается на сайте МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», если будет хорошая погода, «Литературный привал» будет организован на том же месте в следующее воскресенье.

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