Пензенцев пригласили на лекцию, посвященную свадебному обряду начала XX века Культура

Пенза, 15 июня 2021. PenzaNews. Лекция, посвященная русскому свадебному обряду в Пензенской губернии начала XX века, пройдет в картинной галерее имени К.А. Савицкого.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в анонсе, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области, обряд совершался в строгой последовательности, при этом у каждого действия были свои смысл и значение.

«В каждой местности обряд имел свои особенности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители лекции узнают, что входило в приданое невесты, как отбивались кладкой, почему на девичнике невеста плакала, что скрывалось за обычаем бить горны и кто такие «подменные невесты».

«Лекция базируется на материалах, собранных в результате этнографических экспедиций», — поясняется в анонсе.

Как уточняется на сайте картинной галереи, мероприятие запланировано на 19 июня.