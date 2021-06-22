Пензенский драмтеатр в День памяти и скорби покажет спектакль «Так и будет» Культура

Пенза, 22 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского покажет спектакль по пьесе Константина Симонова «Так и будет» в День памяти и скорби, 22 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

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«Эта лирическая драма, поставленная режиссером Алексеем Зыковым в прошлом сентябре, стала первой премьерой 229-го театрального сезона. Одна из самых оптимистических пьес Симонова, написанная в 1944 году, о том, как в конце войны люди заново привыкают к мирной жизни, вновь учатся радоваться самым простым вещам и, главное, любить. В центре истории — студентка Оля Воронцова, потерявшая на фронте жениха, и инженер-полковник Дмитрий Савельев, чья семья погибла в первые дни войны», — отмечается в анонсе.

В нем добавляется, что на спектакль приглашены члены ветеранских объединений, дети войны и представители организаций инвалидов.