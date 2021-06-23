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Лермонтовский праздник поэзии пройдет в Пензенской области 2 и 3 июля

13:05 | 23.06.2021 | Культура

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Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Лермонтовский праздник поэзии пройдет в Пензе и на территории государственного музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе 2 и 3 июля. Соответствующее распоряжение правительства Пензенской области подписал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Лермонтовский праздник поэзии пройдет в Пензенской области 2 и 3 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Провести 2-3 июля 2021 года в городе Пензе и на территории ФГБУК «Государственный лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» L лермонтовский праздник поэзии [...] с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Распоряжением также утвержден состав организационного комитета, который возглавил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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