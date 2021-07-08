EN
16:47:02 Четверг, 8 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Тихвинская ярмарка» из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате

14:41 | 08.07.2021 | Культура

Печать

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка», который ежегодно проводится в селе Радищево Кузнецкого района Пензенской области, пройдет в 2021-м в онлайн-формате из-за ограничений, действующих в регионе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

«Тихвинская ярмарка» из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие состоится в предстоящую субботу, 10 июля.

По информации ведомства, на официальных страницах музеев, являющихся структурными подразделениями ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», будут транслироваться материалы прошлых лет, а также новые.

Интернет-пользователи совершат виртуальную экскурсию в села Радищево и Нижнее Аблязово, услышат рассказ о портрете Варвары Радищевой, «посетят» Петербург, а также увидят запись концерта заслуженного артиста России Валерия Семина.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске компания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела Руководитель службы персонала «ПТПА» удостоена благодарности президента России
В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей
Пензенский Минздрав объявил о формировании совета общественных объединений Владимир Мутовкин поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама