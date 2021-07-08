«Тихвинская ярмарка» из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате Культура

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Фольклорный праздник «Тихвинская ярмарка», который ежегодно проводится в селе Радищево Кузнецкого района Пензенской области, пройдет в 2021-м в онлайн-формате из-за ограничений, действующих в регионе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

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Мероприятие состоится в предстоящую субботу, 10 июля.

По информации ведомства, на официальных страницах музеев, являющихся структурными подразделениями ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», будут транслироваться материалы прошлых лет, а также новые.

Интернет-пользователи совершат виртуальную экскурсию в села Радищево и Нижнее Аблязово, услышат рассказ о портрете Варвары Радищевой, «посетят» Петербург, а также увидят запись концерта заслуженного артиста России Валерия Семина.