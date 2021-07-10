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В Пензенской области стартовал конкурс методических разработок библиотекарей

09:51 | 10.07.2021 | Культура

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Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Конкурс на лучший проект «Методическая разработка (сценарий) мультимедийного мероприятия для учащихся школ с использованием электронных ресурсов президентской библиотеки» стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал конкурс методических разработок библиотекарей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он организован в целях популяризации электронного фонда ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».

К участию в нем приглашены специалисты муниципальных библиотек.

Прием заявок осуществляется в трех номинациях.

В первой будут оцениваться методические разработки мультимедийных мероприятий, посвященных событию или знаменательной дате в истории России, во второй — государственному деятелю, писателю или другой персоне. Третья номинация предусмотрена для тех, кто с использованием электронных ресурсов президентской библиотеки готовит онлайн-мероприятия, в том числе квесты и викторины.

Победителям будут вручены дипломы.

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