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Музей Куприна включен в маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России»

12:56 | 13.07.2021 | Культура

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Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Музей А.И. Куприна, расположенный в селе Наровчат Пензенской области, включен в 4-дневный туристический маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России», предлагаемый компанией «Петербургский магазин путешествий». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

Музей Куприна включен в маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, путешественников ждет театрализованная экскурсия «Женские силуэты в судьбе Куприна». Также они смогут примерить на себя роль гостей уютного дома семьи Куприных.

На сайте «Петербургского магазина путешествий» указано, что маршрут тура также включает в себя посещение Саранска, Сканово, Пензы и Лермонтово.

Даты новых туров пока не запланированы. В связи с этим их цена по данному маршруту на данный момент не отображается.

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