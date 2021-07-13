Музей Куприна включен в маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России» Культура

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Музей А.И. Куприна, расположенный в селе Наровчат Пензенской области, включен в 4-дневный туристический маршрут «По следам Золотой Орды в город, в котором вся история России», предлагаемый компанией «Петербургский магазин путешествий». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, путешественников ждет театрализованная экскурсия «Женские силуэты в судьбе Куприна». Также они смогут примерить на себя роль гостей уютного дома семьи Куприных.

На сайте «Петербургского магазина путешествий» указано, что маршрут тура также включает в себя посещение Саранска, Сканово, Пензы и Лермонтово.

Даты новых туров пока не запланированы. В связи с этим их цена по данному маршруту на данный момент не отображается.