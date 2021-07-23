Пензенская область получит 24 фортепиано для детских школ искусств Культура

Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров передал временно исполняющему обязанности губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко сертификат на получение 24 фортепиано, производство которых организовано при поддержке ведомства, для детских школ искусств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерального министерства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2020 году Минпромторг России поставил в ДШИ 1 тыс. 494 музыкальных инструмента: 708 пианино, 114 наборов духовых инструментов — 1 тыс. 254 штуки, 336 наборов маршевых барабанов — 672 штуки, 336 ксилофонов», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что реализация соответствующей программы позволила возродить ранее утраченное в России производство пианино и духовых музыкальных инструментов.