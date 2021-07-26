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В Пензе 27 июля простятся с заслуженной артисткой России Зинаидой Байкаловой

17:55 | 26.07.2021 | Культура

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Прощание с заслуженной артисткой России Зинаидой Байкаловой, проработавшей в областной филармонии 36 лет — с 1965 по 2001 годы, пройдет в Пензе в предстоящий вторник, 27 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе 27 июля простятся с заслуженной артисткой России Зинаидой Байкаловой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что траурная церемония состоится в Покровском соборе в 10.30.

«Люди старшего поколения наверняка помнят искрометный творческий дуэт Байкаловых — Альберта Владимировича и Зинаиды Макаровны, даривших радость зрителям. Для многочисленных друзей, для окружающих ее людей, для молодого поколения, Зинаида Макаровна была примером поразительного жизнелюбия и активной жизненной позиции», — отмечается в некрологе.

В министерстве культуры и туризма Пензенской области выразили соболезнования родным и близким покойной.

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