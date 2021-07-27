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Конкурс «Литературная Пенза в комиксах» стартует 1 августа

15:56 | 27.07.2021 | Культура

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Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова объявила региональный конкурс «Литературная Пенза в комиксах», который пройдет с 1 августа по 1 ноября.

Конкурс «Литературная Пенза в комиксах» стартует 1 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению о конкурсе, к участию приглашены авторы рисованных историй без ограничений по возрасту или каких-либо иных параметров.

Они могут представить комиксы, посвященные интересным эпизодам из жизни известных литераторов, связанных с Пензенской областью, или классическим художественным произведениям отечественной литературы, созданным в регионе. Также на конкурс принимаются фантазии на тему произведений местных авторов или с участием этих авторов в качестве героев; рассказы о местах, связанных с известными в регионе литературными именами; местные истории, которые легли в основу известных произведений.

Объем истории должен составлять от двух до 12 страниц, формат листа — А3.

Конкурс завершится проведением итогового мероприятия под названием «Неделя литературных комиксов» 24–30 ноября в рамках XIII межрегиональной выставки-ярмарки «Мир книг на пензенской земле».

Лучшие работы, прошедшие региональный отбор, будут направлены в оргкомитет всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах» для включения в одноименную передвижную художественную выставку с последующей демонстрацией в России и за рубежом, а также для публикации в сборнике лучших рисованных историй.

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