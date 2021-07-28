В Пензе представят работы живописца Федота Сычкова Культура

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Выставка «Федот Сычков — художник счастья», на которой будет представлено 40 произведений из собраний мордовского республиканского музея изобразительного искусства имени С.Д. Эрьзи, начнет работу в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 30 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Федот Васильевич Сычков — выдающийся российский живописец, стоявший у истоков мордовского профессионального изобразительного искусства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что он родился в семье русского крестьянина в селе Кочелаево, которое ранее располагалось в Пензенской губернии, а теперь относится к Мордовии.

В сообщении добавляется, что Федот Сычков на пензенской земле учился иконописи, проявил талант художника-оформителя в первую годовщину Октябрьской революции, вместе со своим другом и коллегой Иваном Горюшкиным-Сорокопудовым писал этюды на его даче под Пензой.

«Изображая деревенский быт, крестьян с их ежедневными хлопотами и тяготами жизни, Сычков почти всегда писал радостные и святящиеся в улыбках лица. Он подмечал и показывал, как ценны радости жизни простого народа», — подчеркивается в тексте.