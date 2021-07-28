EN
17:37:45 Среда, 28 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе представят работы живописца Федота Сычкова

16:13 | 28.07.2021 | Культура

Печать

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Выставка «Федот Сычков — художник счастья», на которой будет представлено 40 произведений из собраний мордовского республиканского музея изобразительного искусства имени С.Д. Эрьзи, начнет работу в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 30 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе представят работы живописца Федота Сычкова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Федот Васильевич Сычков — выдающийся российский живописец, стоявший у истоков мордовского профессионального изобразительного искусства», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что он родился в семье русского крестьянина в селе Кочелаево, которое ранее располагалось в Пензенской губернии, а теперь относится к Мордовии.

В сообщении добавляется, что Федот Сычков на пензенской земле учился иконописи, проявил талант художника-оформителя в первую годовщину Октябрьской революции, вместе со своим другом и коллегой Иваном Горюшкиным-Сорокопудовым писал этюды на его даче под Пензой.

«Изображая деревенский быт, крестьян с их ежедневными хлопотами и тяготами жизни, Сычков почти всегда писал радостные и святящиеся в улыбках лица. Он подмечал и показывал, как ценны радости жизни простого народа», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» и «Территория жизни» проведут в Пензе фестиваль «Кинометрия» В Пензе возбуждено уголовное дело по факту грабежа в отношении таксиста
Нападающий Факиров продолжит выступать за пензенский «Дизель» В Наровчатском районе в результате ДТП погибли два человека
В Пензенской области за сутки зарегистрированы 234 случая заражения коронавирусом и 23 летальных исхода В Пензенской области на выборах будет использоваться 110 КОИБов
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама