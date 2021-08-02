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Начаты съемки фильма для нового проекта пензенского музея одной картины

13:58 | 02.08.2021 | Культура

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Пенза, 2 августа 2021. PenzaNews. Творческая группа в составе сценариста и режиссера Ларисы Трушиной, оператора Капитолины Трушиной, актеров Юлии Черемухиной, Павла Тачкова, Дарьи Куклевой и Дмитрия Ширина приступила к съемкам фильма для нового проекта пензенского музея одной картины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Начаты съемки фильма для нового проекта пензенского музея одной картины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ноябре 2021 года в музее одной картины состоится большая и долгожданная премьера нового выставочного проекта «Грусть, разлитая в природе», в рамках которого будет экспонироваться произведение Исаака Левитана «Тишина» из коллекции государственного русского музея», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что съемки стартовали 1 августа на территории плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

«По возвращении в Пензу съемки продолжатся в пензенской картинной галерее и музее народного творчества», — отмечается в тексте.

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