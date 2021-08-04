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В Пензе начала работу выставка «Из Марьино во Францию»

11:04 | 04.08.2021 | Культура

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Выставка живописи «Из Марьино во Францию» начала работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

В Пензе начала работу выставка «Из Марьино во Францию». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Инициатор проекта — основатель музейно-выставочного центра «Петербургский художник» и автор программы восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галина Степанова. Экспозиция «Из Марьино во Францию» включает 70 этюдов и картин, созданных живописцами Санкт-Петербурга в парке усадьбы Марьино и в предместьях Франции», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что на пленэрах во Франции мастера из Санкт-Петербурга писали парки Вилландри и Бизи, виды Амбуаза, водные сады Вилларсо, Шато дю Шамп-де-Батай, знаменитый сад Клода Моне в Живерни и другие живописные уголки.

«Выставку живописи с видами французских замков и усадьбы Марьино уже смогли увидеть жители Санкт-Петербурга, Череповца, Зарайска, села Старая Ладога Ленинградской области, Астрахани, Ростова-на-Дону и других городов. Теперь насладиться видами предместий солнечной Франции смогут и пензенцы. Выставка «Из Марьино во Францию» будет работать до 3 сентября», — сказано в тексте.

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