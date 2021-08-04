Мельниченко распорядился приобрести светодиодный экран для дома искусств в Сердобске Культура

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко распорядился выделить денежные средства на приобретение светодиодного экрана для дома искусств, являющегося структурным подразделением культурно-досугового центра города Сердобска.

Фото: Pnzreg.ru

«Давайте укомплектуем объект культуры как положено, чтобы был в Сердобске большой светодиодный экран», — сказал он во время посещения объекта в рамках рабочей поездки в Сердобский район в среду, 4 августа.

Глава региона поручил ответственным лицам подготовить соответствующую служебную записку.

В ходе визита в дом искусств Олег Мельниченко осмотрел новые классы для занятий и помещение для репетиций вокалистов.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, дом искусств был открыт в Сердобске в 1974 году.

В нем действуют 19 детских, молодежных и взрослых клубных формирований, в которых занимаются более 420 человек. Два творческих коллектива имеют звание народных (образцовых).

В 2017 году в доме искусств была отремонтирована кровля над зрительным залом, в 2018-м — приведены в порядок подпорная стенка здания, санитарные комнаты и клумбы.

В 2020 году начат капитальный ремонт, который планируется завершить осенью 2021-го.