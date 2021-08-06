Ельнур Шатаев поступил на службу в пензенский драмтеатр Культура

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Молодой актер, выпускник театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Ельнур Шатаев поступил на службу в пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте театра.

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«23-летний Ельнур родился в поселке Оранжереи Астраханской области. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано. В 2016 году закончил астраханский колледж культуры и искусств по специальности «Актерское искусство» и поступил в саратовский театральный институт на курс заслуженного артиста России Игоря Баголея», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во время учебы в вузе играл в студенческих спектаклях «Два джентльмена из Вероны» (шут Спид), «Игрок» (Крупье), постановке для детей «Лимерики» и новогодней сказке «Волк и семеро козлят на новый лад», где исполнил роль Деда Мороза.

«В будущем театральном сезоне Ельнуру Шатаеву предстоят вводы в спектакли текущего репертуара и роли в премьерных постановках. Так, уже 8 августа он приступит к репетициям в новом спектакле — «Мертвые души» по поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова», — поясняется в сообщении.