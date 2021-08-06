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В Москве отреставрировано три полотна из коллекции пензенской картинной галереи

13:50 | 06.08.2021 | Культура

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Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Реставрация трех полотен из коллекции пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого — портрета Андрея Арапова кисти Дмитрия Антонелли и двух пейзажей Фредерика де Мушерона — проведена в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Москве отреставрировано три полотна из коллекции пензенской картинной галереи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы выполнены двумя аспирантами академии — Аленой Бушминой и Полиной Салий, рецензент — художник-реставратор пензенской картинной галереи Ольга Карасева», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что результат был представлен во время защиты дипломных работ на факультете реставрации, состоявшейся в минувший четверг, 5 августа.

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