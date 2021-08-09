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Никита Романов вошел в число финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART»

16:30 | 09.08.2021 | Культура

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Пензенский художник Никита Романов, представивший конкурсную работу под названием «Вчера и завтра», вошел в число 14 финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

Никита Романов вошел в число финалистов фестиваля стрит-арта «ФормART». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь его ожидает презентационный этап, где художник сможет воплотить свою работу: нанесет изображение на один из предоставленных объектов городской среды региона», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что всего в текущем году на участие в фестивале поступила 161 заявка, 138 из которых были одобрены и рассмотрены экспертной комиссией.

Фестиваль стрит-арта «ФормART» — общественный проект Приволжского федерального округа, направленный на развитие уличного искусства, поддержку творчества молодых художников и их привлечение к созданию комфортной современной городской среды и оформлению населенных пунктов.

Организаторами мероприятия являются аппарат полномочного представителя президента России в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы госвласти субъектов округа.

В 2021 году ключевой для конкурсных работ является тематика, отражающая потенциал развития страны и новых технологий под единым брендом «Взгляд в будущее». Определено три тематических направления: «Новые технологии», «Человек и наука» и «Мир будущего».

Предполагается, что по итогам фестиваля авторы лучших работ получат денежные гранты на развитие творчества: 200 тыс. рублей за первое место, 150 тыс. — за второе, 100 тыс. — за третье.

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