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Начаты работы по реконструкции крыши здания архива на улице Володарского в Пензе

18:16 | 09.08.2021 | Культура

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Пенза, 9 августа 2021. PenzaNews. Подрядная компания приступила к работам по реконструкции крыши здания ГБУ «Государственный архив Пензенской области», расположенного на улице Володарского в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального комитета по делам архивов.

Начаты работы по реконструкции крыши здания архива на улице Володарского в Пензе

Фото: Penzakom.pnzreg.ru

«Ремонтные работы предполагают замену не только кровельного покрытия, но и опорных конструкций крыши, что позволит обеспечить сохранность хранящихся в здании документов бывшего архива пензенского обкома КПСС», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что это здание было введено в эксплуатацию в 1964 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось.

«На ремонтные работы выделено порядка 4,2 млн. рублей», — сказано в сообщении.

Согласно данным портала госзакупок, соответствующий контракт заключен с ООО «Архитектура и строительство». Работы должны быть выполнены в период по 1 февраля 2022 года.

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