Пензенская картинная галерея предоставит экспонаты для выставки «Великие репинские ученики» Культура

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого предоставит 13 произведений для выставки «Великие репинские ученики», которая пройдет в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве с 23 сентября по 5 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

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«Пензенская областная картинная галерея обладает целым рядом замечательных произведений, участие которых в проекте станет крайне важной составляющей в межмузейном сотрудничестве. Среди них работы Александра Вахрамеева, холст Владимира Кузнецова «Канун», картина Михаила Иванова «Ответа жду» и графика Николая Петрова, а также живописные полотна Ивана Горюшкина-Сорокопудова», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что предстоящая выставка призвана отразить талант Ильи Репина как педагога, вырастившего плеяду выдающихся мастеров, определивших дальнейшее развитие русского изобразительного искусства.