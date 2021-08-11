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Пензенская картинная галерея предоставит экспонаты для выставки «Великие репинские ученики»

15:49 | 11.08.2021 | Культура

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Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Пензенская картинная галерея имени К.А. Савицкого предоставит 13 произведений для выставки «Великие репинские ученики», которая пройдет в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве с 23 сентября по 5 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Пензенской области.

Пензенская картинная галерея предоставит экспонаты для выставки «Великие репинские ученики». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская областная картинная галерея обладает целым рядом замечательных произведений, участие которых в проекте станет крайне важной составляющей в межмузейном сотрудничестве. Среди них работы Александра Вахрамеева, холст Владимира Кузнецова «Канун», картина Михаила Иванова «Ответа жду» и графика Николая Петрова, а также живописные полотна Ивана Горюшкина-Сорокопудова», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что предстоящая выставка призвана отразить талант Ильи Репина как педагога, вырастившего плеяду выдающихся мастеров, определивших дальнейшее развитие русского изобразительного искусства.

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