Купринский литературный праздник пройдет онлайн Культура

Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. Купринский литературный праздник, который ежегодно проводится в Пензенской области, будет организован 4 сентября в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Формат определен в соответствии с ограничениями, принятыми с целью предотвращения распространения коронавируса», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что на малой родине писателя — в селе Наровчат — состоится торжественная часть с ограниченным количеством участников: возложение цветов к бюсту Александра Куприна, официальное открытие праздника и награждение лауреатов творческого конкурса «Гранатовый браслет».

«Интернет-пользователи станут свидетелями этого события, а также смогут увидеть необычную экскурсию по дому-музею А.И. Куприна, которому в этом году исполняется 40 лет, отправиться по купринским местам и многое другое», — добавляется в сообщении.

В нем сказано, что видео будет транслироваться на портале Культура.рф.