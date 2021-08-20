В Индерке будет создана модельная библиотека Культура

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Модельная библиотека будет создана в селе Индерка на базе филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека Сосновоборского района Пензенской области».

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В ходе конкурсного отбора, организованного министерством культуры России, филиал набрал 189 баллов. При этом для признания победителем было достаточно 165-ти.

Согласно решению, опубликованному на сайте проекта «Библиотека нового поколения», Пензенская область получит на создание модельной библиотеки 5 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, до конца 2021 года планируется преобразовать пространство библиотеки в Индерке, оснастить красивой удобной мебелью и новым интерактивным оборудованием, а также обновить библиотечный фонд.