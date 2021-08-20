В Пензе пройдет выставка рязанского фотохудожника Сергея Романова Культура

Пенза, 20 августа 2021. PenzaNews. Выставка рязанского фотохудожника Сергея Романова под названием «Фотографика» начнет свою работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую субботу, 21 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На открытии будет присутствовать сам автор, который проведет экскурсию и представит концепцию своего творчества. Вместе с ним выступят его коллеги, рязанские фотохудожники Анатолий Осипенков и Андрей Карев», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что посетители получат полное представление о деятельности рязанских фотоклубов, узнают много интересной информации и познакомятся с таким направлением творчества, как фотографика.