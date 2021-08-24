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В Пензе 1 сентября ограничат продажу алкоголя

16:03 | 24.08.2021 | Культура

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Розничная продажа алкоголя будет ограничена в Пензе в среду, 1 сентября, с 8.00 до 23.00 в связи с проведением мероприятий по случаю Дня знаний. Соответствующее постановление городской администрации №1248 подписал мэр Андрей Лузгин.

В Пензе 1 сентября ограничат продажу алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы горадминистрации, ограничение вводится «в целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних лиц».

«В День знаний оперативными группами районных администраций совместно с сотрудниками УМВД России по городу Пензе будет усилен контроль за работой торговых объектов в части соблюдением законодательства, регламентирующего реализацию алкогольной продукции», — говорится в тексте.

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