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В Пензе начала работу выставка «Мода, престол которой в Париже»

18:51 | 25.08.2021 | Культура

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Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Выставка «Мода, престол которой в Париже» из фондов государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» начала работу в литературном музее Пензы в среду, 25 августа.

В Пензе начала работу выставка «Мода, престол которой в Париже»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На выставке представлены цветные литографии с парижскими модами начала 1860-х годов и предметы дворянского быта первой половины – середины XIX века: веера, кружева и вышивки для украшения нарядов, флаконы для духов, дамские альбомы и многое другое», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что посетители музея могут ознакомиться с изысканными предметами и почувствовать очарование старины.

«В лермонтовскую эпоху законодателем женской моды в России была Франция, которая диктовала свои законы. Светские львицы внимательно изучали новые веяния. Большое значение играли аксессуары: шляпа, перчатки, зонтик, ювелирные украшения», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что выставка «Мода, престол которой в Париже» будет работать в литературном музее до 21 сентября.

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