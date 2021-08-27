В пензенской областной библиотеке 1 сентября пройдет информационный форум Культура

Пенза, 27 августа 2021. PenzaNews. VIII информационный форум «Твой день! Твой форум! Твоя Лермонтовка!» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 1 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«На открытии состоится показ документального фильма «Легендарный Рамеев» об одном из основоположников советской вычислительной техники, создателе первой отечественной ЭВМ, а также целой школы вычислительной техники в Пензенской области Башире Искандаровиче Рамееве. Фильм представит продюсер, автор сценария и режиссер Светлана Александровна Старостина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в этот день также стартует краеведческий видеопроект «Интересное об известном», в каждом выпуске которого будут представлены малоизвестные факты о местах, популярных у пензенцев.

«В 12.00 в залах библиотеки начнут работу сразу несколько площадок для школьников: «Словарный экспресс», «Школа наших предков», квест-игра «Тайна семи мастеров», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что спустя час состоится открытие выставки «Превратились в белых журавлей», посвященной памяти Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона.

«Весь день в фойе библиотеки будет работать большая выставка книг «Мир знаний открывает книга», — отмечается в тексте.