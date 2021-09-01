В Пензе стартовал новый сезон проекта «Виртуальный концертный зал в библиотеке» Культура

Пенза, 1 сентября 2021. PenzaNews. Новый сезон проекта «Виртуальный концертный зал в библиотеке» стартовал в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в День знаний, 1 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«В этот день дети стали свидетелями видеотрансляции из камерного зала московской государственной академической филармонии», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что вниманию зрителей был представлен концерт «Учимся слушать музыку» с участием московского струнного ансамбля «Романтик-квартет», при этом вел программу Сергей Асташонок, который побеседовал с детьми на тему «Марш, песня, танец».

В сообщении добавляется, что для юных ценителей культуры прозвучали музыкальные произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Иоганна Штрауса и Фрица Крейслера.