К проекту «Пушкинская карта» в Пензенской области подключились четыре учреждения культуры Культура

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Четыре учреждения культуры — драматический театр имени А.В. Луначарского, «Пензаконцерт», центр культурного развития, а также центр культуры и досуга города Пензы — подключились к реализации проекта «Пушкинская карта» в Пензенской области. Об этом сообщила врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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«Проект только начинается, и мы тоже в начале пути», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

По словам Татьяны Курдовой, «буквально уже через какое-то время» к реализации проекта подключатся пензенский краеведческий музей, объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области и картинная галерея имени К.А. Савицкого.

«Мы будем подключать и районные дома культуры, и все музейные комплексы, которые находятся в муниципальных образованиях Пензенской области», — добавила врио министра.

Она отметила, что действие «Пушкинской картой» не ограничивается территорией региона.

«Ею воспользоваться можно будет в любом месте пребывания ребенка, путешествуя по стране», — пояснила Татьяна Курдова.

Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.