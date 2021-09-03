Центр культурного развития предложил посетить три мероприятия по «Пушкинской карте» Культура

Пенза, 3 сентября 2021. PenzaNews. Три мероприятия самодеятельного творчества, организуемых в стенах ГАУК «Центр культурного развития» в Пензе, будут доступны для посещения по «Пушкинской карте» в сентябре-ноябре. Об этом сообщила директор государственного автономного учреждения культуры Елена Логинова.

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«Мы тоже рискнули участвовать в этом проекте и заявили три мероприятия самодеятельного характера, [...] которые, я считаю, могут немножечко посоперничать с профессиональной деятельностью [артистов]», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в министерстве культуры и туризма Пензенской области.

Елена Логинова уточнила, что в программу мероприятий, билеты на которые можно оплатить «Пушкинской картой», включены спектакли театра «Кириллица» — «Валентин и Валентина» и «Бесы», которые состоятся 18 сентября и 16 октября соответственно.

«И в ноябре, 28-го числа, мы предлагаем юным зрителям посетить спектакль «Сказка о четырех драконах», которую представляет театр моды Ольги Букиной. Данный спектакль носит характер шоу. Это яркая, красочная, интересная работа. Я думаю, молодежи, которая на сегодняшний день такая динамичная, активная и все видит в ярких красках, это очень понравится», — резюмировала директор центра культурного развития.

Президент России Владимир Путин объявил о запуске проекта «Пушкинская карта» в ходе прямой линии 30 июня 2021 года.

Реализация проекта стартовала 1 сентября.

Его участники — граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет. Они могут получить виртуальную или пластиковую «Пушкинскую карту», которая позволяет за государственный счет приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры на всей территории России. Афиша доступных мероприятий размещена на портале Культура.рф и в приложении «Госуслуги.Культура».

На первом этапе — в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года — номинал карты составляет 3 тыс. рублей. Если сумма не будет потрачена, она сгорит.

В 2022 году номинал «Пушкинской карты» планируется увеличить до 5 тыс. рублей.