В Пензенскую область поступил первый передвижной многофункциональный культурный центр Культура

Пенза, 11 сентября 2021. PenzaNews. Первый автоклуб — передвижной многофункциональный культурный центр — поступил в Пензенскую область в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В таком мобильном центре можно проводить любые культурно-массовые мероприятия. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку; он оборудован световым, звуковым и видеооборудованием. Так, передвижной дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что транспорт оснащен дизель-генератором и автономными источниками электроэнергии.

Из сообщения следует, что первый в регионе автоклуб на базе автобуса «ПАЗ» стоимостью более 5 млн. рублей будет находиться в распоряжении культурного информационно-досугового центра Белинского района.

«Проект оказался для района максимально важным, так как на территории [...] находится 46 сел, большинство из которых не имеют собственных домов культуры», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что до конца 2021 года в Пензенскую область поступит еще четыре передвижных многофункциональных культурных центра.