В Пензенской области распределят субсидии на развитие домов культуры Культура

Пенза, 18 сентября 2021. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило о проведении конкурса на распределение среди муниципальных образований субсидий из регионального бюджета в целях софинансирования мероприятий по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

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Прием документов стартовал 16 сентября и продлится по 22-е число.

Сам конкурс назначен на 23 сентября.

Рассматривать и оценивать конкурсные заявки будет специально сформированная комиссия, которую возглавила временно исполняющая обязанности министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Предполагается, что будут учитываться такие факторы, как наличие соответствующих муниципальных программ, рост числа участников проводимых в доме культуры мероприятий, наличие отремонтированных зданий ДК, укомплектованность штата и другие.