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Президентский фонд культурных инициатив поддержит восемь проектов Пензенской области

14:40 | 25.09.2021 | Культура

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Пенза, 25 сентября 2021. PenzaNews. Президентский фонд культурных инициатив поддержит восемь проектов Пензенской области по итогам первого в 2021 году грантового конкурса.

Президентский фонд культурных инициатив поддержит восемь проектов Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте фонда, 2 млн. 886 тыс. 730 рублей получит автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» на проект «Литературный квартал. Доступные экскурсии по литературному наследию Пензенской области для детей и молодых людей с инвалидностью».

МБУК «Межпоселенческий центральный районный дом культуры» Башмаковского района выиграл грант в сумме 2 млн. 383 тыс. 358 рублей на проведение открытого фестиваля народного творчества «Зеленое воскресенье».

1 млн. 815 тыс. 143 рубля будет предоставлено индивидуальному предпринимателю Владимиру Генералову на создание спектакля-концерта «ПроЧувство».

Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «ПензаХобби» сможет потратить 1 млн. 470 тыс. 199 рублей на организацию фестиваля сказок и ремесел «Толстопятый».

МБУ «Центр культуры и досуга» получит 960 тыс. 345 рублей на реализацию гастрольного проекта «А мы из Пензы».

Автономная некоммерческая организация по сохранению историко-культурного и природного наследия «Зеленая волна» выиграла грант в размере 499 тыс. 958 рублей на проект «Русские первопроходцы и географы — национальная гордость России».

275 тыс. 215 рублей будет выделено муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1 города Пензы» на проект «Создание музейно-образовательного пространства: первая музыкальная — Альма-матер музыкальной культуры города Пензы».

МБУК «Алферьевский поселенческий досуговый центр» получит 38 тыс. 706 рублей на постановку кукольного спектакля «Учиться всегда пригодится».

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