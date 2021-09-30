Пензенский «Кукольный дом» примет участие в фестивале «Белгородская забава» Культура

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом» примет участие в IX международном фестивале «Белгородская забава», который пройдет в Белгороде с 30 сентября по 5 октября.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках фестивальной программы 3 и 4 октября театр покажет покажет спектакль «Яблоки, Маша и Баба-Яга» в постановке заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата премии «Золотая маска» Владимира Бирюкова.

Кроме того, в мероприятии примут участие коллективы из Владимира, Волгограда, Иваново, Казани, Курска, Махачкалы, Москвы, Мурманска, Набережных Челнов, Нерюнгри, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Твери, а также из Белоруссии и Турции.