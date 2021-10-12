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Незрячие и слабовидящие актеры представят спектакли на фестивале «Сплетение» в Пензе

11:22 | 12.10.2021 | Культура

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Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Незрячие и слабовидящие актеры из Москвы, Пензы, Саратова и Ярославля представят спектакли на межрегиональном театральном социальном фестивале «Сплетение», который пройдет впервые. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Незрячие и слабовидящие актеры представят спектакли на фестивале «Сплетение» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что мероприятие состоится в Пензе в онлайн-формате, при этом трансляция будет организована на портале YouTube.

«Основной задачей фестиваля является создание особой, инклюзивной, адаптивной среды для развития социального, личностного и творческого потенциала людей с проблемами зрения и людей без ограничений по здоровью», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что открытие мероприятия состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 15 октября, а трансляции спектаклей в интернете будут организованы с 17-го по 21-е число.

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