Незрячие и слабовидящие актеры представят спектакли на фестивале «Сплетение» в Пензе Культура

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Незрячие и слабовидящие актеры из Москвы, Пензы, Саратова и Ярославля представят спектакли на межрегиональном театральном социальном фестивале «Сплетение», который пройдет впервые. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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В нем уточняется, что мероприятие состоится в Пензе в онлайн-формате, при этом трансляция будет организована на портале YouTube.

«Основной задачей фестиваля является создание особой, инклюзивной, адаптивной среды для развития социального, личностного и творческого потенциала людей с проблемами зрения и людей без ограничений по здоровью», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что открытие мероприятия состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 15 октября, а трансляции спектаклей в интернете будут организованы с 17-го по 21-е число.