В селе Соседка капитально отремонтировано здание дома культуры Культура

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Здание дома культуры села Соседка Башмаковского района Пензенской области капитально отремонтировано в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Выполнен ремонт кровли, карнизов и парапетов, тамбуров и покрытий над тамбурами, заменены оконные и дверные блоки. Проведены внутренние отделочные и электромонтажные работы, ремонт отдельных участков кирпичной кладки, крылец, устройство отмостки, отделка фасада, ремонт сетей водоснабжения и системы отопления», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что стоимость работ составила около 8,5 млн. рублей, при этом почти 7,8 млн. рублей были выделены из федерального бюджета.