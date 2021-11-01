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В селе Соседка капитально отремонтировано здание дома культуры

12:44 | 01.11.2021 | Культура

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Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Здание дома культуры села Соседка Башмаковского района Пензенской области капитально отремонтировано в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В селе Соседка капитально отремонтировано здание дома культуры

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Выполнен ремонт кровли, карнизов и парапетов, тамбуров и покрытий над тамбурами, заменены оконные и дверные блоки. Проведены внутренние отделочные и электромонтажные работы, ремонт отдельных участков кирпичной кладки, крылец, устройство отмостки, отделка фасада, ремонт сетей водоснабжения и системы отопления», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что стоимость работ составила около 8,5 млн. рублей, при этом почти 7,8 млн. рублей были выделены из федерального бюджета.

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