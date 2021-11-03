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В Пензе 23 ноября стартует театральный фестиваль «Маскерадъ»

13:15 | 03.11.2021 | Культура

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. IV театральный фестиваль «Маскерадъ», тема которого в 2021 году звучит как «Булгаков и компания», стартует в Пензе 23 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, который является одним из организаторов мероприятия.

В Пензе 23 ноября стартует театральный фестиваль «Маскерадъ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В год 130-летия со дня рождения Булгакова пять театров-участников покажут спектакли по произведениям не только самого Михаила Афанасьевича, но и авторов, с которыми его творчество в той или иной степени связано», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что московский театр на Юго-Западе представит театральную композицию «Мастер и Маргарита», театр юного зрителя Заречного — комедию «Старший сын», саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова — спектакль «Школа жен», пензенский ТЮЗ — постановку «Горе от ума», а пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского покажет «Мертвые души».

«К сожалению, в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, «Маскераъ» пройдет в сокращенном формате — не будет ни режиссерской лаборатории, ни ретроспективных кинопоказов, ни творческих встреч», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что вход на спектакли будет осуществляться в соответствии с правилами, которые начнут действовать в Пензенской области с 8 ноября.

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