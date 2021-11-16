Выставка работ художника Герасимова и его учеников пройдет в Пензе Культура

Пенза, 16 ноября 2021. PenzaNews. Выставка работ художника Сергея Герасимова и его учеников из фондов можайского историко-краеведческого музея, являющегося филиалом музея-заповедника «Бородинское поле», будет организована в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«Экспозиция вмещает в себя два основных тематических раздела. Первый раздел знакомит зрителя с графическими произведениями академика и педагога Сергея Васильевича Герасимова. Это работы на тему его путешествий по России и за рубеж, цикл произведений, посвященный героическим страницам истории России и деятельности полководца русской армии, «спасителя Отечества» Михаила Илларионовича Кутузова, зарисовки родного города Можайска и многое другое», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что второй раздел выставки будет знакомить посетителей с творчеством учеников художника, ставших известными мастерами живописи, графики и монументального искусства.

В сообщении уточняется, что открытие экспозиции намечено на 19 ноября.