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Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 24 по 28 ноября

16:22 | 18.11.2021 | Культура

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Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. XIII межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова с 24 по 28 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 24 по 28 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гостей и участников выставки-ярмарки ожидают неделя литературных комиксов, встречи с известными культурными деятелями, премьеры уникальных выставок, презентации книг пензенских авторов, встреча с молодыми изобретателями образовательной организации «Кванториум НЭЛ», VIII лингвистическая ассамблея, посвященная Всероссийскому дню словарей и энциклопедий, спектакли и актерские тренинги, документальное кино и мотивирующие тренинги», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что часть мероприятий будет организована в онлайн-режиме.

«Центральным событием станет открытие центра грамотности в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова», — уточняется в сообщении.

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