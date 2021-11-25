EN
16:39:15 Четверг, 25 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

К юбилею пензенской картинной галереи запустят выставочный проект «Впервые за 130»

15:32 | 25.11.2021 | Культура

Печать

Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Выставочный проект «Впервые за 130» будет запущен к 130-летию со дня основания пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

К юбилею пензенской картинной галереи запустят выставочный проект «Впервые за 130». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Будут представлены уникальные произведения искусства, которые никогда не покидали музейные фонды в силу разных обстоятельств, таких как плохая сохранность, отсутствие оформления для экспонирования и прочие. За последние годы реставрационная, научно-исследовательская и оформительская работа в музее претерпела качественные изменения, что позволило подготовить для выставочной работы десятки произведений», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что первая выставка, которая будет посвящена юбилею учреждения и 195-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, начнет работу 17 декабря.

«Петр Петрович был не только выдающимся исследователем, путешественником и государственным деятелем, но и близким другом и консультантом в приобретении произведений искусства Николая Селиверстова — основателя пензенской картинной галереи. При всей научной занятости Семенов-Тян-Шанский являлся очень крупным коллекционером и знатоком живописи. Его коллекция нидерландской живописи являлась самой значительной в России. Общее количество картин Семенова-Тян-Шанского было более 700», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что Николай Селиверстов благодаря ему сумел собрать несколько десятков произведений голландских и фламандских мастеров.

«На первой выставке из юбилейного цикла «Впервые за 130», которая получила название «Мастера Золотого века. Голландская и фламандская живопись», пензенская картинная галерея представит работы северных мастеров, которые не вошли в основную экспозицию музея, но при этом обладают не меньшей художественной и историко-культурной ценностью», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В частном хосписе, который переведен из санатория в Ахунах в «Ласточку», вновь выявлены нарушения В Пензенской области за сутки подтверждено 388 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» начала работу горячая линия По факту гибели мужчины при пожаре под Пензой организована проверка
В 25 субъектах РФ не осталось ни одного регионального банка — Неумывакин За 10 лет количество кредитных организаций в России сократилось почти в 3 раза — Неумывакин
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама