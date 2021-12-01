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В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова

16:21 | 01.12.2021 | Культура

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Пенза, 1 декабря 2021. PenzaNews. Выставка, приуроченная к 70-летию мастера матовой гравировки и глубокого травления Николая Крашенинникова, начала работу в музее стекла и хрусталя города Никольска Пензенской области.

В Никольске начала работу выставка, приуроченная к 70-летию Николая Крашенинникова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Николай Григорьевич родился в 1951 году в селе Серман Никольского района. После окончания серманской восьмилетней школы в 1958 году поступил в пензенское ГПТУ №1. В 1972 году после службы в армии устроился на завод «Красный гигант» и стал осваивать профессию шлифовщика-алмазчика стеклоизделий. В 1982 году был принят в экспериментально-художественную мастерскую завода «Красный гигант», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что Николай Крашенинников стал учеником прославленного мастера Федора Ковалева, который обучил его декорированию стеклоизделий в технике матовой гравировки.

«Позднее Николай Крашенинников освоил редкую технику глубокого травления», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что во время работы в экспериментально-художественной мастерской он декорировал хрустальные изделия как по эскизам профессиональных художников, так и по своим собственным.

«В настоящее время мастер работает на стекольном предприятии ООО «Бахметьевский завод». На этом же предприятии трудится его ученик Александр Ромадин, один из немногих современных мастеров-стекольщиков, владеющих техникой матовой гравировки», — уточняется в тексте.

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