EN
16:02:50 Четверг, 2 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три полотна возвращены в пензенскую картинную галерею после реставрации

09:33 | 02.12.2021 | Культура

Печать

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Три полотна — «Портрет Андрея Николаевича Арапова» кисти Дмитрия Антонелли и два «Швейцарских вида» фламандского художника Лукаса ван Удена — возвращены в пензенскую картинную галерею имени К.А. Савицкого из Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова после проведенной реставрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Три полотна возвращены в пензенскую картинную галерею после реставрации

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«1 декабря свое почетное место в основной экспозиции занял портрет Андрея Арапова. [...] В ходе реставрации портрета был проведен целый комплекс мероприятий: удалены слои потемневшего лака, искажавшие колорит живописи, «уложены» грозившие осыпями крупно сетчатые растрескивания красочного слоя, проведено дублирование старого холста на новый», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при реставрации картин Лукаса ван Удена были исследованы владельческие печати, выжженные на подрамниках.

«Выяснилось, что данные картины были собственностью крупного церковного иерарха — фламандского епископа. Кроме того, в процессе регенерации лака в правом нижнем углу одной из работ была найдена подпись, подтвердившая авторство Лукаса ван Удена», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» завершил реализацию проекта «Информационная инфраструктура» в Пензенской области В Пензенской области за сутки подтверждено 363 случая заражения коронавирусом
Малофеев и Карпов выступят на первенстве мира по прыжкам в воду В Пензе в выручке супермаркета обнаружена фальшивая купюра
Пензенец, ударивший сожительницу ножом в живот, приговорен к 2 годам колонии Участниками акции «Вода России» в Пензенской области в мае-октябре стали 8,5 тыс. человек
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама