Три полотна возвращены в пензенскую картинную галерею после реставрации Культура

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Три полотна — «Портрет Андрея Николаевича Арапова» кисти Дмитрия Антонелли и два «Швейцарских вида» фламандского художника Лукаса ван Удена — возвращены в пензенскую картинную галерею имени К.А. Савицкого из Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова после проведенной реставрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«1 декабря свое почетное место в основной экспозиции занял портрет Андрея Арапова. [...] В ходе реставрации портрета был проведен целый комплекс мероприятий: удалены слои потемневшего лака, искажавшие колорит живописи, «уложены» грозившие осыпями крупно сетчатые растрескивания красочного слоя, проведено дублирование старого холста на новый», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при реставрации картин Лукаса ван Удена были исследованы владельческие печати, выжженные на подрамниках.

«Выяснилось, что данные картины были собственностью крупного церковного иерарха — фламандского епископа. Кроме того, в процессе регенерации лака в правом нижнем углу одной из работ была найдена подпись, подтвердившая авторство Лукаса ван Удена», — отмечается в сообщении.